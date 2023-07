SBK | Gp Most Gara 1, Bautista: “Sabato davvero difficile”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del Mondiale 2023, in 12esima posizione.

Al termine di una Superpole ancora una volta caratterizzata da tante bandiere gialle, Alvaro Bautista si trovava in settima posizione in griglia.

Le posizioni di partenza, però, vengono cambiate a pochi minuti dall’uscita dal box costringendo Bautista a retrocedere in quattordicesima posizione. La leggera pioggia caduta in precedenza complica ulteriormente la situazione. Lo spagnolo opta per le gomme rain per poi tornare ai box per montare le slick dopo pochi giri. Il distacco accumulato, però, è troppo grande per consentire di recuperare posizioni.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Most

“E’ stato un sabato davvero difficile. Ancora una volta le bandiere gialle hanno condizionato la Superpole anche se onestamente non capisco il perché dell’ulteriore cancellazione del giro. Abbiamo avuto anche un piccolo inconveniente durante il cambio gomme che mi ha fatto perdere dei secondi ma la possibilità di stare con il gruppo di testa era comunque compromessa. Il lato positivo? Ho potuto girare molto con le gomme da asciutto per migliorare il feeling e per questo sono soddisfatto”.