SBK | Gp Most Gara 1, Rinaldi: “Il lato positivo è il feeling nelle FP3”

SBK Gp Most Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, in 14esima poisizione.

Al termine di una Superpole ancora una volta caratterizzata da tante bandiere gialle, Michael Rinaldi si trova rispettivamente in terza posizione .

Le posizioni di partenza, però, vengono cambiate a pochi minuti dall’uscita dal box costringendo Rinaldi a retrocedere in ottava posizione. La leggera pioggia caduta in precedenza complica ulteriormente la situazione. Il Ducatista parte con le gomme rain per poi tornare ai box per montare le slick dopo pochi giri. Il distacco accumulato, però, è troppo grande per consentire loro di recuperare posizioni.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Most

“Voglio vedere il lato positivo in una giornata negativa. Nelle FP3 abbiamo fatto un buono step in termini di feeling con la moto e questo mi da fiducia in vista delle due gare di domani. E’ chiaro che ritrovarsi in ottava posizione dopo aver portato la moto al parco chiuso al termine della Superpole è qualcosa che faccio fatica a capire. Dobbiamo pensare però a domani”.