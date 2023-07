SBK | Gp Most Day 1: Rea, ”Sempre una bella sensazione vedere la bandiera a scacchi per primo”

SBK Gp Most Kawasaki – Jonathan Rea ha vinto Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Nelle qualifiche della Superpole di sabato mattina Rea si è classificato sesto, nonostante una caduta.

All’inizio della gara nessuno dei piloti ha optato per le slick e alcuni hanno optato addirittura per le opzioni da bagnato. Rea ha scelto pneumatici intermedi la decisione è stata confermata quando la pista ha iniziato ad asciugarsi e ad offrire il miglior grip man mano che la gara andava avanti.

Rea era quinto dopo il primo giro, ma ha superato il primo leader Bassani al sesto giro. Prima ha allungato il suo vantaggio e poi lo ha difeso a sangue freddo quando Toprak Razgatlioglu gli si è avvicinato verso la fine.

Jonathan aveva ancora un bel margine di vittoria di 4.007 secondi sul traguardo, dopo 22 giri di determinazione e concentrazione. Questa è stata la sua 119esima vittoria nel WorldSBK.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most

“Non ho molta esperienza con le gomme Intermedie perché non le usiamo mai veramente. Quindi è stato un caso per me provare a guidare con queste gomme. Volevo solo abbassare il ginocchio per provare qualche sensazione. Ho avuto un sacco di testacoda, ma mi sono reso conto che la pioggia non sarebbe venuta di nuovo pesantemente, quindi mi sono convinto che se avessi potuto riscaldare le gomme e andare veloce, sarebbe andato tutto bene. Se vai piano la gomma non si scalda e non funziona. Quindi ho provato a spingere davvero le gomme nei primi giri. Sono stato sorpreso di poter guidare con Bautista e Vierge all’inizio, dato che giravano completamente bagnati, ma Bassani era andato davanti! Quindi ho pensato ‘pazienza, oggi ho la scelta giusta per le gomme, la gara sta arrivando’. Quindi, quando ho ottenuto la posizione di leader in pista, e il mio distacco dal secondo era di più di dieci secondi, si trattava di non fare niente di stupido. All’inizio abbiamo settato la moto un po’ più morbida per le condizioni di bagnato, quindi verso la fine della gara, in condizioni più asciutte, era un po’ troppo morbida. È sempre una bella sensazione essere il primo a uscire dall’ultima curva per vedere la bandiera a scacchi. Ho visto tutti i miei meccanici sul muretto dei box ed è stata davvero una bella sensazione”