SBK | Gp Most Day 1: Rea, ”La posizione non rispecchia il ritmo”

SBK Gp Most Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca con il decimo tempo.

La prima sessione è iniziata con la pista umida in tutte le zone, ma quando ha iniziato ad asciugarsi i tempi sul giro sono migliorati gradualmente e il pilota KRT ha potuto lavorare su un set-up.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most

“Non credo che la nostra posizione rispecchi il nostro vero ritmo. Mi sentivo bene sulla moto e ho valutato entrambe le opzioni di gomma posteriore. Non ero sicuro del secondo, quindi sono tornato e ho messo la vecchia gomma. Il mio ritmo era OK, ma non abbastanza veloce su un giro per mettermi in testa alla classifica dei tempi. Sul bagnato questa mattina sono andato abbastanza bene e dobbiamo solo far girare meglio la moto. Questo è l’obiettivo per domani perché sento di usare troppo angolo di piega. Su questo circuito è necessario che la moto giri naturalmente. Il nostro obiettivo per sabato è provare a fare un buon giro in Superpole in modo da poter puntare alle posizioni di partenza in prima fila. Preferirei correre sull’asciutto, ma dobbiamo fare un po’ più di lavoro di messa a punto per lottare per il podio in quelle condizioni. Non ho ancora fatto un time attack”