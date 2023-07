SBK | Gp Most Day 1, Rinaldi: “Siamo tutti molto vicini”

SBK Gp Most Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, con il quarto tempo.

Michael Rinaldi lavora bene sul set up, provando anche un assetto differente durante la sessione. Il pilota italiano non cerca il tempo ma trova confidenza nei quattro settori chiudendo in quarta posizione con il crono di 1’30.560 a meno di due decimi dal best lap di Razgatlioglu.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Most

“E’ stata una giornata particolare per la pista metà bagnata e metà asciutta nella sessione del mattino. Nel pomeriggio invece abbiamo potuto lavorare meglio. Siamo tutti molto vicini ma questa è una caratteristica del circuito. Per questo sarà importante lavorare sui dettagli per riuscire prima di tutto a fare una buona qualifica. Fisicamente mi sento meglio : posso dire di essere al 95%”.