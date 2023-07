SBK | Gp Most Day 1, Petrucci: “Oggi me la sono goduta”

SBK Gp Most Ducati – Danilo Petrucci ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, con il terzo tempo.

Nell FP1 condizionata dal bagnato ha percorso soli cinque giri con un 1’49.656 come miglior crono – a 16 secondi dal leader Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team).

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Most

“Stamattina le condizioni sono state davvero complicate. Pioveva e poi non pioveva più. Oggi pomeriggio le condizioni sono state abbastanza buone. Questa per me è stata la mia prima giornata su questa pista con una Superbike e nonostante non abbiamo alcun dato dall’anno scorso. Devo abituarmi a questa pista dato che è piuttosto scorrevole. Non ci si riposa mai. Oggi me la sono goduta. Quando l’asfalto è nuovo ho sempre un buon feeling. Non sono completamente soddisfatto della moto ma il tempo sul giro non è male. È piuttosto difficile dato che la pista è piuttosto piccola e fisicamente impegnativa. Alla fine penso di cavarmela abbastanza bene con la gestione delle gomme e posso essere soddisfatto. Rispetto alle altre gare l’allocazione di gomme è piuttosto diversa. Ci servono ancora dei giri per capirle. Spero che la prima fila sia un obiettivo realistico! Devo sfruttare tutta la nostra esperienza, velocità e potenziale dato che al momento questo è il mio punto debole. Realisticamente penso che la prima o la seconda fila possa essere un buon obiettivo. Poi in gara spero di lottare con i migliori”.