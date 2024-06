SBK | Gp Misano Gara 2, Lowes: “Mi sto divertendo”

Superbike Misano Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna in quarta posizione.

Nei 10 giri della Superpole Race Lowes ha conquistato un podio importante. Ora ha conquistato almeno un podio in tre dei quattro circuiti visitati dal WorldSBK in questa stagione. Con i piazzamenti in griglia di Gara Due basati sui risultati della Superpole, Axel ha guadagnato un’importante posizione di partenza in seconda fila per il finale del suo round di casa. Lowes è riuscito a rimanere vicino a Bautista per un po’ di tempo, ma non è riuscito a colmare il divario con il due volte campione del mondo e si è assicurato i suoi punti forti per il suo quarto posto.

Alex Lowes Gp Misano

“La Superpole più breve mi permette di attaccare un po’ di più davanti. Nelle gare più lunghe devo riportarlo un po’ indietro rispetto agli altri ragazzi. Ma mi sto divertendo davvero, quindi essere sul podio, e non lontano dai primi due ragazzi, è grandioso per noi. E questa non è la nostra traccia più forte. Sono stato lì per gran parte della seconda gara ma proprio negli ultimi due giri Alvaro aveva un passo diverso dal mio e ho dovuto accettare la quarta posizione. Detto questo, mi sono davvero divertito oggi perché il mio ritmo era buono. Toprak e Nicolo sono scappati presto in Gara Due perché erano troppo veloci, quindi ho cercato di tenere il ritmo a metà gara e di inserirmi dai giri 12-18. Non avevo il ritmo per mantenere il podio. Grande rispetto per la squadra e la Kawasaki, dato che hanno lavorato davvero duramente. Il caldo sembra essere stato un problema per noi, sicuramente negli ultimi due anni, ma questo fine settimana sembrava che la pista funzionasse davvero bene, anche quando era scivolosa e unta. Una giornata fantastica per il mio compagno di squadra Axel che oggi è arrivato tra i primi sei nella sua gara di casa e ha fatto un ottimo lavoro. Avere entrambi tra i primi sei è fantastico per il Kawasaki Racing Team”.

