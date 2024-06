SBK | Gp Misano Gara 2, Bassani: “Felice dei progressi”

Superbike Misano Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna in settima posizione.

Bassani è stato un ottimo sesto nella gara sprint dopo essersi qualificato 11°. È stato aiutato in qualche modo dal ritiro di altri piloti, ma il suo buon ritmo e la sua abilità in gara hanno reso il suo punteggio tra i primi sei uno sforzo meritato. Nella gara finale Bassani ha fatto senza dubbio la sua migliore prestazione con i colori KRT, conquistando il sesto posto al secondo giro e rimanendo in quella posizione fino al nono giro quando Danilo Petrucci lo ha superato.

Axel Bassani Gp Misano

“Ieri sera abbiamo cambiato qualcosa ma non così grande. In ogni sessione di prove libere e di gara cerchiamo di migliorare la moto. Continuiamo a spingere. Oggi è andata meglio, anche se sono stato fortunato nella Superpole race perché ci sono state molte cadute davanti a me, quindi sono riuscito a recuperare molte posizioni. Per questo motivo in Gara due sono partito dalla sesta posizione, in seconda fila, e questo rende sempre più facile fare i primi giri. Nella seconda gara ho cercato di gestirla e di capire come essere costante fino alla fine. In questa gara ho capito tante cose e di questo sono felice. Anche per la mia posizione finale. All’ultimo giro ho provato a sorpassare Danilo, ma questo fine settimana ha fatto un lavoro incredibile, quindi è il suo benvenuto. Pensavo che la mia posizione sarebbe stata forse nove/dieci a Misano questo fine settimana. Quindi finire domenica con P6 e P7 è davvero un’ottima posizione in cui trovarsi”.

