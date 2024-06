SBK | Gp Misano Gara 2, Bautista: “E’ stata una bella rimonta”

Superbike Misano Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in terza posizione.

Alvaro Bautista è costretto a partire dall’undicesima posizione a causa della caduta in Superpole Race. Il pilota di Talavera è però protagonista di una grande rimonta conclusa a 10 giri dalla fine con il sorpasso su Lowes per entrare in zona podio.

Alvaro Bautista Gp Misano

“E’ stata una bella rimonta durante la quale mi sono divertito. E’ chiaro, però, che non siamo ancora nelle migliori condizioni. Abbiamo lavorato molto sulla moto in tutto il weekend cercando un set up ideale che non siamo riusciti a trovare. Dobbiamo resettare adesso e analizzare i dati per arrivare a Donington con più certezze”.

5/5 - (1 vote)