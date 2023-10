SBK | Gp Jerez Gara 2, Rinaldi: “E’ stato un weekend non facile”

SBK Gp Jerez Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in sesta posizione.

Michael Rinaldi è stato protagonista di una gara emozionante. Partito dalla undicesima posizione, il pilota italiano è stato protagonista di una grande rimonta arrivando fino a raggiungere la terza posizione. Poi, dopo una chiusura inaspettata dell’anteriore, è stato costretto a cedere alcune posizioni ottenendo però punti fondamentali per la vittoria del titolo team.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Jerez

“E’ stato un weekend non facile. Durante il sabato abbiamo incontrato tante difficoltà ma il team ha fatto un grande lavoro trovando un set up che mi ha permesso di spingere bene durante Gara-2. Ho fatto una bella rimonta ma sfortunatamente, nel tentativo di tenere in piedi la moto dopo una chiusura improvvisa, ho sentito un forte dolore alla spalla destra che non mi ha permesso di essere competitivo nel finale e lottare per il podio. Ho comunque stretto i denti e sono felice di aver portato al team punti importanti per la classifica”.