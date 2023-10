SBK | Gp Jerez Gara 2: Rea, “Non è un addio”

SBK Gp Jerez Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in 17esima posizione.

Rea, il pilota con il maggior numero di titoli mondiali Superbike, ha condiviso le sue sensazioni dopo la gara, sottolineando il suo legame con il team Kawasaki e i momenti significativi vissuti in verde.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Jerez

“Onestamente nel complesso ho avuto delle strane sensazioni, non in termini di performance o di risultati ma per il fatto che sto lasciando un team incredibile. Davvero strano vivere questa mia ultima giornata in verde. Ovviamente questo non era il risultato che volevo per il mio team che si meritava tanto di meglio. Abbiamo dimostrato che la Ninja ZX-10RR ha ancora del potenziale e fino a quel momento mi sentivo abbastanza in controllo con un ottimo passo. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato ‘uuuh, ho una gomma magica’! Pere ha preso una grossa decisione che ci ha portato a fare un grosso cambiamento sulla moto, cambiamento che volevamo provare. Non volevamo finire senza lottare e perdere l’anteriore è stato davvero frustrante. Sono entrato in curva un po’ veloce e con troppo angolo di piega sono caduto. Volevo portare a termine la gara dato che sarebbe stato troppo facile mollare. Mi si è rotta la pedana e il manubrio era spostato in avanti ma sono comunque riuscito a girare in 1’41”. Ciò che sarebbe potuto accadere mi rende ancora più deluso. Racchiude gli alti e bassi di quest’anno; degli alti incredibili ma anche dei momenti difficili ma non posso mascherare i momenti vissuti in KRT. È stato un gran viaggio. Davvero indimenticabile. È stato un rapporto incredibile. Sono davvero grato per aver fatto parte di questo team, tanto in pista come fuori, sono stati fantastici. Mi sono stati vicini nei momenti difficili e mi hanno sostenuto nei momenti più belli, per sei anni è stato come vivere un sogno e andare al lavoro, rischiare la vita e mettere tutto insieme è stato divertente con queste persone e questa gran Casa. A tutti loro auguro il meglio per il futuro, con l’impegno e l’attenzione che ci mettono. Ovviamente prima ero concentrato su Kawasaki ma adesso posso permettermi di pensare al prossimo capitolo ma prima di farlo voglio godermi questo momento. Stasera faremo una gran cena con tutto il team e non è un addio. Sono i miei amici e ci vedremo sempre. L’anno prossimo saremo vicini; hanno davvero un’ottima hospitality e quindi spero di essere ancora invitato per cena”.