SBK | Gp Francia Gara 2, Locatelli: “È stato un weekend davvero difficile”

Superbike Francia Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia in nona posizione.

Le speranze di Andrea Locatelli e del team Pata Prometeon Yamaha di concludere positivamente l’ottavo round del Campionato mondiale FIM Superbike 2024 a Magny Cours, in Francia, sono state deluse. Nonostante le aspettative di un risultato sul podio nella Superpole Race, un incidente al quinto giro con Danilo Petrucci alla curva 5 ha causato la caduta e l’uscita di Locatelli dalla gara. Questo incidente ha influenzato negativamente il resto del weekend, relegando Locatelli alla quarta fila in griglia per Gara 2. Nonostante gli sforzi del pilota e del team, non sono riusciti a migliorare significativamente la situazione, concludendo la gara al nono posto, risultato che è stato poco consolatorio dopo le difficoltà incontrate.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Francia Superbike 2024

“Nel complesso è stato un weekend davvero difficile e non siamo riusciti a portare a casa molti punti. Le condizioni erano difficili, soprattutto ieri, e abbiamo perso un’opportunità di salire potenzialmente sul podio. Stamattina, sentivo di avere una buona possibilità, ma sono anche caduto perché sono stato spinto fuori da Danilo. In Gara 2, non abbiamo fatto un passo avanti perché l’assetto non era perfetto, soprattutto al posteriore: credevo che fosse possibile combattere, ma il feeling non era il massimo ed è quello che potevo fare oggi. Abbiamo un’altra gara a Cremona in arrivo e lì siamo stati veloci durante il test, quindi non vedo l’ora di resettare un po’ e di dare di nuovo il massimo. Voglio ringraziare tutti i ragazzi del team che stanno lavorando duramente: è stato un weekend difficile e sfortunatamente non abbiamo ottenuto buoni risultati, il che è frustrante, ma, in ogni caso, cerchiamo sempre di dare il massimo. Vediamo cosa possiamo fare a Cremona”.

