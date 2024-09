SBK | Gp Francia Gara 2, Delbianco: “Mi sono divertito”

Superbike Francia Yamaha – Alessandro Delbianco ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia in tredicesima posizione.

Nella Superpole Race Delbianco ha fatto una bella prestazione, lottando per l’11° posto fino alla fine della sua prima gara asciutta sulla R1, tagliando il traguardo 13°. In Gara 2 ha mostrato un buon passo, stabilendo tempi sul giro veloci e costanti per finire 13° alla bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Alessandro Delbianco Gp Francia Superbike 2024

“Finalmente ho avuto l’opportunità di correre sull’asciutto ed è stata un’esperienza molto bella. Ancora una volta i ragazzi mi hanno messo a mio agio in pochissimo tempo e anche se non ho mai provato la SCQ (gomma da qualifica), il feeling è stato complessivamente buono e sono riuscito a recuperare molte posizioni. Gara 2 non ha raccontato una storia diversa, il nostro ritmo è stato costante e mi sono divertito per i 21 giri. Vorrei ringraziare tutti per l’opportunità.”

