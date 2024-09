MotoGP | GP Misano Gara, Bezzecchi: “Ci stiamo avvicinando ai primi”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Buon quinto posto per Marco Bezzecchi nella gara di casa, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il “Bez” dopo la caduta nella Sprint Race di ieri, ha corso ancora con il casco speciale “Rivoluzione Romantica”, casco rosa, con cuori e due angeli per ringraziare tutti quelli che lo sostengono.

Dopo una bella partenza ha raggiunto la quinta posizione e l’ha difesa fino alla bandiera a scacchi. Ecco cosa ha detto il #72 del VR46 Racing Team.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara Gp Misano MotoGP 2024

“Una gara molto bella dopo una serie di GP positivi. Sono partito bene e sono riuscito a sbloccare la forcella alla prima curva. Sono rimasto in bagarre con Jack e Marc (Miller e Marquez ndr), poi mi sono toccato con Jack e ho perso terreno. Con le prime gocce di pioggia, il gruppo si è riunito, non ho preso tanti rischi, forse ho sbagliato, ma ho agganciato il treno per la Top5. Ci credevo, ho difeso la posizione fino alla fine. In questo tipo di condizioni può accadere di tutto, ho preferito non fare azzardi nelle fasi cruciali, ma portare a casa un risultato solido. Ci stiamo avvicinando e le sensazioni alla guida sono buone.”

