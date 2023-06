SBK | Gp Donington: Rea, “L’obiettivo è il podio”

SBK Gp Donington Kawasaki – Un mese dopo l’ultimo weekend di gara in Italia, si terrà il sesto round del Campionato Mondiale WorldSBK 2023.

Sia Rea che Lowes hanno iniziato le loro carriere professionali nel paddock del British Superbike, il che rende ogni ritorno a Donington un evento felice per loro a livello personale. Lowes, originario del Lincolnshire, ora vive a pochi minuti da Donington Park.

Entrambi i piloti del team KRT sono entusiasti di tornare in azione, soprattutto dopo un positivo test di un solo giorno, in condizioni calde, al circuito di Motorland Aragon il venerdì 23 giugno.

Donington è stato uno dei terreni felici di Rea nelle ultime stagioni, avendo ottenuto sei vittorie in gara dal 2015. Il sei volte campione del mondo WorldSBK ha conquistato quattro podi quest’anno, che lo hanno aiutato a posizionarsi al quarto posto nella classifica generale dopo cinque round e 15 gare.

Lowes, ex campione del British Superbike, ha ottenuto quattro podi nel WorldSBK a Donington e una vittoria nella Superpole in qualifica.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Donington

“Donington è una pista in cui non vedo l’ora di correre da un po’ di tempo. È una tappa speciale della stagione perché è la gara di casa, con tanti parenti e amici presenti. Essendo cresciuto nel paddock del BSB, alcuni dei fan che venivano allora sono ancora qui oggi, quindi ti sembra di conoscere tutti. Aiuta molto il fatto che abbiamo avuto successi importanti in passato. Il tempo dovrebbe essere buono, quindi mi aspetto un fine settimana piacevole con molti tifosi presenti. È stato utile avere un test la settimana scorsa, cercando di migliorare il pacchetto della moto. Abbiamo ottenuto alcuni risultati positivi. Alcune cose possiamo utilizzarle subito, mentre altre speriamo di vederle nel futuro. La pista di Donington è una vera sfida per il set-up della moto, quindi è importante essere produttivi venerdì. I primi due settori sono veloci e fluidi, mentre l’ultimo settore è davvero unico. Si desidera una moto agile che si comporti bene, ma anche stabile e in grado di frenare bene nell’ultimo settore. Inoltre, il tracciato è stato completamente rifatto. Dobbiamo fare attenzione alle sfide che ci presenta, e poi affrontare il fine settimana come al solito. L’obiettivo è il podio e sarebbe fantastico uscire da Donington con un buon bottino di punti. Stare sul podio nella tua gara di casa sarebbe davvero speciale.”

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Donington

“È un weekend di gara unico. Ora abito a meno di dieci minuti dalla pista. È sempre bello avere famiglia e amici presenti all’evento. Ed è fantastico correre di fronte al pubblico britannico. Essendo proveniente dal BSB, mi sento sempre una connessione speciale con loro. Il tracciato è stato rifatto, quindi dovremo verificare venerdì, prenderci feeling, poiché a volte quando una pista viene rifatta può essere difficile per la durata degli pneumatici. È qualcosa che dobbiamo considerare. È sempre un piacere gareggiare in casa e non vedo l’ora di iniziare. Alcune delle cose che abbiamo provato nei test della scorsa settimana potrebbero aiutarci. Il mio obiettivo è lottare per i posti sul podio e è ciò che stiamo cercando di raggiungere nella nostra gara di casa. Non vedo davvero l’ora, puntando a godermi tutta la settimana e vedere come andrà.