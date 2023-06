SBK | Gp Donington: Razgatlıoğlu, “Voglio vincere”

SBK Gp Donington Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu è carico per il Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023.

Il pilota turco ha gradi ricordi sul circuito inglese. Lo scorso anno vinse tutto, mentre nel 2021 conquisto ben due successi, punta quindi in grande anche quest’anno.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Donington Yamaha

“Ho ottimi ricordi nel Regno Unito: i miei primi podi e poi l’anno scorso abbiamo vinto tutte e tre le gare con la Yamaha! Vedremo cosa è possibile fare questo fine settimana, forse con il nuovo asfalto abbiamo più grip e ci sono buone possibilità di vincere, spero. Ho bisogno di vittorie in Gara 1 e Gara 2, non solo in Superpole Race! È più una vittoria “reale” nell’intera gara, sono concentrato solo su questo. Sappiamo che la Ducati sarà ancora forte, ma spero che vinceremo a Donington Park”.