SBK | Gp Donington Pirelli: il nuovo asfalto è un’incognita

Superbike Donington – Pirelli si prepara per il sesto round del Campionato Mondiale FIM Superbike che si terrà a Donington Park. Questo tracciato, che nel 1988 ha ospitato la prima gara nella storia del WorldSBK, è stato recentemente sottoposto a una completa riasfaltatura dopo più di 20 anni.

Per questo evento, il marchio italiano di pneumatici ha scelto principalmente soluzioni di gamma, ossia pneumatici regolarmente disponibili sul mercato e acquistabili da tutti i motociclisti. L’unica eccezione è rappresentata dal pneumatico posteriore di sviluppo SCX B0800, che sarà presente in Inghilterra per continuare il confronto con il modello SCX di gamma.

Pirelli ha deciso di puntare su soluzioni posteriori morbide con le mescole SCX e SC0. La mescola SCX è più morbida rispetto alla SC0 ed è un’opzione preferibile in caso di temperature più basse o se la nuova superficie della pista si rivela particolarmente abrasiva.

Per quanto riguarda i pneumatici anteriori, sono confermate le soluzioni di gamma di riferimento, ovvero la mescola media SC1 e la mescola dura SC2, che sono state utilizzate in tutti i round disputati quest’anno. Ogni pilota avrà a disposizione 9 pneumatici SC1 e 8 pneumatici SC2.

Per quanto riguarda i pneumatici posteriori, i piloti avranno a disposizione le stesse soluzioni già utilizzate nei round precedenti. Saranno disponibili la mescola super morbida SCX di gamma (8 pneumatici per pilota) e la sua versione di sviluppo SCX-A specifica B0800 (6 pneumatici per pilota) per continuare a confrontare direttamente le due opzioni. Inoltre, la mescola morbida SC0 sarà un’alternativa importante (8 pneumatici per pilota), visto che è stata la scelta più comune nel round del British Superbike che si è svolto a maggio. Infine, solo per la Superpole e la Superpole Race, sarà disponibile la mescola extra soft SCQ.

