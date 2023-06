SBK | Gp Donington: Locatelli, “Possiamo lottare per una buona posizione”

SBK Gp Donington Yamaha – Andrea Locatelli è pronto al riscatto in occasione del Gran Premio di Donington, sesta tappa del mondiale 2023.

Il pilota numero 55 è determinato a tornare alla forma di inizio 2023 che lo ha visto aggrapparsi saldamente al terzo posto nella classifica del campionato dietro a Razgatlıoğlu. Per farlo, dovrà padroneggiare Donington proprio come ha fatto il suo compagno di squadra in passato.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Donington Yamaha

“È fantastico tornare nel Regno Unito, soprattutto a Donington perché è una pista interessante da guidare! Il primo e il secondo settore sono molto veloci, poi il terzo e il quarto sono un po’ più tecnici: abbiamo frenate brusche e nessuna curva facile perché abbiamo due curve molto lente alla fine. Sarà anche interessante vedere il circuito perché ha un nuovo asfalto, sicuramente cambierà il feeling e forse un po’ il grip quindi vedremo. Se arriviamo pronti con tutto e troviamo un buon feeling per partire, penso che possiamo lottare per una buona posizione a Donington, è una pista dove normalmente la nostra moto funziona molto bene. È la terza volta che corro su questa pista e ho molta più esperienza con la R1, quindi vorrei finire più davanti e lottare per il podio: è l’obiettivo”.