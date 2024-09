SBK | Gp Aragon Superpole Race: Bautista piega Razgatlioglu

SBK Gp Aragon – Alvaro Bautista ha conquistato la Superpole Race del Gran Premio di Aragon.

Il pilota del team spagnolo è stato autore di un finale di gara incredibile. Dopo un inizio gara in gruppo, Bautista, Bulega e Razgatlioglu hanno fatto il vuoto, iniziando a lottare ferocemente per la vittoria. Dopo una prima fase di “studio” il Campione del Mondo in carica ha aspettato il finale per sferrare l’attacco finale sul turco che chiude terzo davanti a Nicolò Bulega.

Dopo la vittoria in Gara 1, Andrea Iannone chiude in quarta posizione. Il pilota di Vasto dopo un inizio arrembante non è riuscito a tenere il passo dei primi chiudendo davanti a Garrett Gerloff e Danilo Petrucci.

Iker Lecuona ha chiuso settimo davanti a Michael van der Mark e Xavi Vierge. Scott Redding completa la top ten.

Fuori dai dieci Andrea Locatelli che chiude 11esimo. Michael Rinaldi chiude 14esimo davanti ad Axel Bassani.

Ordine di Arrivo Superpole Race Gp Aragon Superbike 2024

01 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD 02 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 0.088 03 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.172 04 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 4.691 05 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 5.317 06 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 6.940 07 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 7.988 08 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 10.170 09 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 10.894 10 REDDING Scott BMW M 1000 RR 11.112 11 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 11.509 12 REA Jonathan Yamaha YZF R1 11.590 13 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 12.151 14 RINALDI M. Ruben Ducati Panigale V4R 12.927 15 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 14.134 16 RAY Bradley Yamaha YZF R1 14.676 17 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 15.918 18 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 28.650 19 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 28.716 OUT LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR OUT FRITZ Marvin Yamaha YZF R1

