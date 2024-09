MotoGP | KTM, via Guidotti, si pensa al 2025

Motomondiale MotoGP 2024 – La notizia circolava da tempo nel paddock ed ora diventa ufficiale, la KTM si separa dal Team Manager Francesco Guidotti.

L’ex Team Manager Ducati Pramac era arrivato alla casa austriaca nel 2022, portando avanti una piccola rivoluzione che aveva fatto arrivare anche pregiati tecnici Ducati alla casa di Mattighofen. I risultati non sono stati però quelli sperati dalla casa austriaca che ora volta pagina. Di seguito il comunicato ufficiale.

Comunicato Ufficiale KTM Separazione da Francesco Guidotti

“Il team MotoGP di Red Bull KTM Factory Racing passerà sotto una nuova gestione per la stagione 2025 e per le stagioni a venire. L’azienda desidera ringraziare Francesco Guidotti per la sua passione, conoscenza e impegno nel ruolo. Francesco ha portato una comprovata esperienza alla squadra ufficiale per il 2022 e per quello che è stato il suo secondo stint nei Gran Premi con i colori KTM. Per quasi tre anni è stato in grado di supervisionare notevoli miglioramenti sia sull’aspetto tecnico che sportivo della squadra e la sua personalità semplice e accessibile ha contribuito a unire il Team su tutta la linea. Ha aiutato KTM a ottenere due vittorie nei Gran Premi in questo periodo e 12 podi. Francesco ha guidato la squadra nell’era della MotoGP Sprint, dove sono state celebrate 11 presenze sul podio e 2 vittorie. Ha contribuito alla più alta posizione in campionato dell’azienda fino ad oggi, quando Brad Binder è arrivato 4° nel 2023 e KTM è arrivata seconda nella classifica Costruttori.

Per il 2025 Red Bull KTM Factory Racing entrerà in un nuovo capitolo per quella che sarà solo la sua nona stagione sulla griglia di partenza della MotoGP e poi nell’avvicinarsi al 2027 e al regolamento tecnico rinnovato.”

Dichiarazioni Pit Beirer, KTM Motorsports Director Separazione da Francesco Guidotti

“Dopo tre anni con Francesco e molti progressi positivi e metodi di lavoro, stiamo muovendo la squadra con un approccio di leadership diverso. Apportare queste modifiche non è mai un processo facile e non possiamo che ringraziare calorosamente Francesco per quello che ha fatto nella nostra storia in MotoGP. Il 2025 porterà grandi movimenti all’intero programma di questo sport ravvicinato ed emozionante e stiamo gettando le basi ora per continuare a fare passi avanti.”

Non è ancora stato nominato il suo successore, anche se nel paddock di parla di Aki Ajo, da sempre uomo KTM e che schiera il suo Team in Moto3 e Moto2.

