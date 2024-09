MotoGP | Gp Indonesia Gara, Marc Marquez: “Queste sono le gare”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez non ha un buon feeling con il Mandalika International Circuit, tranne la Sprint del sabato (ieri, ndr) l’otto volte iridato non è mai giunto al traguardo.

Anche nella gara “lunga” della domenica il #93 del Gresini Racing non ha visto la bandiera a scacchi, ad impedirglielo una problema tecnico alla sua Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing.

Fino a quel momento, quando mancavano 16 giri al termine della gara, era in lotta con il gruppetto che poi si è giocato il podio del Gran Premio d’Indonesia. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Indonesia MotoGP 2024

“Non me la sarei giocata con Martin e Acosta, ma con il gruppo di Morbidelli e Bezzecchi potevo fare un buon passo. Stavo riprendendo il gruppo, ma queste sono le gare, a volte succede. Con Ducati e Gresini, perdiamo e vinciamo insieme. La prossima settimana c’è un’altra gara. All’inizio il motore andava bene, ma abbiamo perso 3 secondi con la lotta con Di Giannantonio, con pista libera riprendevo il gruppo. Il passo c’era, la velocità anche, proviamo a lavorare nello stesso modo per le ultime gare. Devo lavorare più preciso, soprattutto nelle qualifiche. Non ho mai finito una gara a Mandalika, ieri però abbiamo concluso sul podio (la Sprint, ndr), resto con quella mentalità per il prossimo anno. La partenza di oggi è stata quasi meglio di quella di ieri, il problema della Sprint è che ti copiano in gara. Infatti oggi tutti andavano a destra allo start, mentre io sono andato a sinistra, un piccolo movimento alla staccata mi ha fatto andare largo alla 1.”

4.5/5 - (8 votes)