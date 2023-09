SBK | Gp Aragon Day 1: Razgatlıoğlu, “Il feeling non è dei migliori”

SBK Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, con il settimo tempo.

Il compito principale della giornata era quello di trovare velocità in curva e in uscita visto il basso grip e preparare le Yamaha R1 per le gare di sabato e domenica: sempre un difficile equilibrio sulla pista di Teruel.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Aragon Yamaha

“Non iniziamo bene oggi – abbiamo provato a cercare un buon assetto nelle FP1 e nelle FP2, non sono molto contento perché non stiamo migliorando – ma spero che domani vada meglio! So che questo fine settimana non è facile per me, il feeling non è dei migliori ma spero che domani potremo trovare un buon assetto e lottare per il podio. Adesso non sembra facile ma continuo sempre a lottare in gara. Sto parlando con la mia squadra, anche loro non sono contenti, quindi domani proveremo a fare un grande passo avanti per avere più grip e una migliore curvatura. Vedremo: non siamo molto forti su questa pista in questo momento, ma spero che potremo migliorare”.