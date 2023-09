MotoGP | Gp India Day 1, Pirro: “Giornata difficile”

MotoGP GP India Ducati – Michele Pirro ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, con il 22esimo tempo.

Michele Pirro, che partecipa all’evento in sostituzione dell’ancora infortunato Enea Bastianini, ha invece avuto qualche difficoltà in più e chiuso la prima giornata solo ventiduesimo.

Dichiarazioni Michele Pirro Day 1 GP India MotoGP 2023

“E’ stata una giornata difficile per me e anche il caldo non ha aiutato. Questa mattina sono caduto subito e da lì ho faticato tutto il giorno ad individuare un buon setting per la moto. Sfortunatamente non abbiamo potuto utilizzare la base di Misano e non ho ritrovato le stesse sensazioni. Ora continueremo a lavorare per provare a fare un passo in avanti domani”.

