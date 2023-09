SBK | Gp Aragon Day 1: Locatelli, “Primo giorno difficile”

SBK Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, con il settimo tempo.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Yamaha

“È stato un primo giorno difficile qui ad Aragon – le mie sensazioni fisiche erano molto buone e sto cercando di spingere sempre, e il feeling con la moto non era poi così male – abbiamo solo qualche piccolo problema su cui lavorare. Ho sentito che abbiamo perso molto tempo nelle curve del primo e del secondo settore, quindi dobbiamo solo guardare questo per vedere cosa possiamo fare per domani perché dobbiamo migliorare un po’. È importante partire davanti per poter lottare in gara. Sinceramente è un venerdì difficile ma non smettiamo mai di lavorare. Dobbiamo guardare avanti, prepararci e cercare di farci trovare pronti per la gara. Voglio essere positivo perché penso che abbiamo il potenziale per essere sempre davanti, quindi se riusciamo a trovare una buona soluzione e un miglior feeling con la moto per una migliore aderenza e curva, allora di sicuro potremo lottare”.