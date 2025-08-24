MotoGP | GP Ungheria, Morbidelli sesto: “Gara difficile”

GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio d’Ungheria in sesta posizione. Il pilota italo-brasiliano, ha dovuto cedere la sua posizione a Luca Marini a causa di un contatto che gli ha fatto tagliare la curva. Franco si è classificato come primo pilota indipendente al traguardo.

Gara complicata per Fabio Di Giannantonio, costretto a iniziare la sua gara dalla pit-lane per un problema tecnico avvertito durante il sighting lap. Ha concluso quindicesimo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stata una gara difficile, ci aspettavamo una performance un po’ diversa dalla soft e ho provato a farla durare il più possibile dovendo gestire sin dall’inizio. Sfortunatamente, non ci sono riuscito, e avevo meno velocità dei piloti con cui lottavo. Alla fine, mi sono difeso bene sul mio rivale, ma ho dovuto cedere una posizione. Nell’insieme, è stato un buon weekend per il team, ieri siamo tornati ad avere una velocità interessante e siamo saliti sul podio nella Sprint. Oggi, anche se non avevo un buon feeling, ero lì. Quindi possiamo essere contenti di questo fine settimana”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Ungheria Balaton Park Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Purtroppo, già nel giro di allineamento mancava spinta alla moto, i tecnici Ducati hanno provato ad analizzare cosa succedesse. Anche nel Warm Up Lap avevo lo stesso problema e sono partito dalla pit lane con la seconda moto. È un peccato, perché anche con le gomme che non avevamo scelto, andavamo comunque molto forte e siamo stati costanti. Un’opportunità sprecata, ma restiamo a testa alta. Abbiamo fatto un grande weekend, siamo stati bravi e finalmente stiamo capendo questa Desmosedici GP 25. Ieri grande qualifica e super Sprint, dispiace per la gara, ma le corse sono anche questo. Sono orgoglioso del mio team, che lavora benissimo. Dobbiamo essere contenti e prendere il positivo”

