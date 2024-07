SBK | Gp Donington Day 1, Rea: “Giornata frustrante”

Superbike Donington Yamaha – Continua il momento difficile di Jonathan Rea, che nella prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna Superbike, si è classificato 12esimo.

Il sei volte iridato, che ha saltato buona parte delle FP1 a causa di un problema tecnico, proverà domani a migliorare la sua situazione in una pista dove ha vinto per ben sei volte.

Dichiarazioni Jonathan Rea Day 1 Gp Donington Superbike 2024

“Abbiamo perso gran parte della prima sessione a causa di un problema tecnico e i ragazzi non erano esattamente sicuri della causa del problema, ma abbiamo cambiato molti componenti della moto e nelle FP2 il problema era sparito. Non mi sono davvero preparato, ma ho avuto abbastanza sensazioni per sapere che la moto andava bene in questo circuito. All’inizio della seconda sessione ho iniziato con un long run con gomme da gara e poi ho preso confidenza lavorando in modo più preciso con l’elettronica e sul setup del freno motore. Questa è un’area in cui dobbiamo ancora migliorare un po’. Abbiamo montato una gomma nuova proprio alla fine e ci è mancato per poco un secondo giro veloce: nel mio primo giro ho perso molta trazione, semplicemente non è stato un giro perfetto. Sappiamo che c’è un po’ più di potenziale di quanto mostri il risultato! È stata una giornata un po’ frustrante perché non siamo riusciti a sfruttare le FP1. Abbiamo fatto un lavoro solido, non abbiamo cambiato troppo la moto, ho solo fatto qualche giro nel pomeriggio per prendere confidenza e capire la R1 qui e metterla insieme settore per settore.”

5/5 - (1 vote)