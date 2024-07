SBK | Gp Donington Day 1, Locatelli: “Stiamo lavorando molto bene”

Superbike Donington Yamaha – Andrea Locatelli si è detto soddisfatto della prima giornata di prove del quinto round del Mondiale Superbike in svolgimento a Donington.

Il pilota della Yamaha ha lavorato in ottica gara non cercando il time-attack lavorando esclusivamente sull’assetto e sul ritmo di gara senza una simulazione di qualifica, per concludere la giornata con un positivo settimo posto assoluto.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Day 1 Gp Donington Superbike 2024

“Penso che oggi abbiamo fatto un buon lavoro perché in entrambe le sessioni abbiamo avuto un buon ritmo e fatto un buon tempo sul giro. Ok, la posizione non è delle migliori, ma sappiamo cosa abbiamo fatto oggi, soprattutto nel pomeriggio, abbiamo usato solo una SC0 al posteriore. Stiamo lavorando molto bene per preparare la gara perché alla fine quello che sarà importante è il risultato della gara. Spero che domani sia asciutto, ma penso che in generale abbiamo un buon set-up di base, ho davvero un buon feeling con la mia R1. Siamo stati costanti fino alla fine con la gomma usata, quindi penso che siamo pronti a lottare e che possiamo ottenere buoni risultati. Domani mattina sarà importante anche preparare la Superpole, ma penso che abbiamo un po’ di margine intorno alla moto dove possiamo migliorare ancora un po’ e poi domani mattina cercheremo di fare un passo avanti sul tempo sul giro e poi cercheremo di partire davanti per lottare per la gara”.

