SBK | Gp Donington Day 1, Razgatlioglu: “Ho ripreso la moto in stile Marquez”

Superbike Donington BMW – Ottimo inizio per Toprak Razgatlioglu a Donington Park, circuito che ospita il round britannico della Superbike 2024, il quinto della stagione.

Un ritmo impressionante quello del pilota turco della BMW che ah chiuso al comando, davanti alle Ducati di Petrucci e Bulega.

Tuttavia, la giornata del #54 non è stata priva di colpi di scena, ha infatti “salvato” una caduta certa alla curva 12 durante le prove libere 2.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Day 1 Gp Donington Superbike 2024

“Ultima curva? Sono molto contento del “save” perché è un bel video per la mia carriera! Bei ricordi e poi, ad ogni giro mi aspettavo questo problema. L’ultima curva è molto famosa a Donington. Ad ogni giro, quando entro, vado sempre al limite, ma questa volta ho perso l’anteriore e sono quasi caduto. Ho ripreso la moto in stile Marquez. In generale, è stata una giornata molto buona per me. So che ogni giro, all’ultima curva, è molto difficile. È un po’ sconnesso ed è facile perdere l’anteriore. Non mi sento al 100% nelle ultime due curve, ma cercheremo di migliorare. Nell’ultima parte, ho bisogno di un po’ di freno. Sembra che perdiamo in alcune aree, ma questa è la sensazione. Siamo forti in tutti i settori, ma la sensazione è che in alcune aree sto ancora perdendo.”

5/5 - (1 vote)