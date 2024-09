MotoGP | Ufficiale, Jack Miller correrà con Pramac Yamaha

Pramac Racing Yamaha – Jack Miller correrà nel 2025 con il Team Pramac Yamaha e andrà ad affiancare Miguel Oliveira, già ingaggiato dal Team toscano.

L’attuale pilota KTM corerà per la seconda volta nella sua carriera con la squadra guidata da Paolo Campinoti. L’australiano ha già difeso i colori Pramac Racing (in sella alla Ducati,ndr) dal 2018 al 2020, ottenendo nove podi: sei terzi posti e tre secondi posti.

Miller ha firmato un contratto direttamente con Yamaha Motor Co., Ltd., che gli fornirà una Yamaha YZR-M1 Factory, la stessa che avranno nel Team interno composto da Fabio Quartararo e Alex Rins e quella del suo team-mate Miguel Oliveira.

“È un piacere dare il benvenuto a Jack nel team. Abbiamo supportato la sua crescita in MotoGP e ora è fantastico iniziare questa nuova collaborazione con Yamaha, contando sul supporto di un pilota che conosciamo bene. Auguriamo a Jack il meglio per la fine della stagione e siamo lieti di accoglierlo di nuovo a casa nel 2025.”

“Avrò il piacere di lavorare con Jack Miller nel 2025. Ha lasciato bei ricordi nel team e sono sicuro che saremo in grado di crearne di nuovi insieme. La sua vasta esperienza in MotoGP è sicuramente importante per sviluppare il nuovo progetto su cui lavoreremo con Yamaha.”

