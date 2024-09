MotoGP | Il Balaton Park in Ungheria farà parte del calendario 2025

MotoGP 2025 – Il Balaton Park, in Ungheria, sarà incluso nel calendario della MotoGP 2025. La sede, vicino al lago Balaton, nell’Ungheria occidentale, subirà aggiornamenti al circuito e alla struttura per accogliere il Mondiale la prossima stagione, non solo la MotoGP, ma anche la Superbike.

La MotoGP ha corso per la prima volta in Ungheria nel 1990 prima di tornare per un secondo GP d’Ungheria nel 1992. Da allora, la nazione ha celebrato i successi dell’eroe di casa Gábor Talmácsi, che è diventato il primo ungherese a diventare campione del mondo conquistando la corona della 125cc nel 2007.

Ora, il 2025 vedrà l’apice delle corse motociclistiche tornare a competere nel paese, aggiungendo un altro capitolo alla sua storia grazie al debutto di Balaton Park nel calendario della MotoGP. Le date provvisorie per l’evento sono dal 22 al 24 agosto 2025.

Verranno apportati aggiornamenti al circuito stesso per prepararsi al debutto della MotoGP e verranno intrapresi lavori sulle infrastrutture e sui servizi per i fan. Il lago Balaton, il più grande dell’Europa centrale, farà da sfondo alla MotoGP, offrendo ai fan la possibilità di godere di un intrattenimento sportivo di alto livello in una spettacolare destinazione turistica.

Dichiarazioni Balázs Weingartner, Presidente del Consiglio di Amministrazione di HUMDA Zrt GP Ungheria 2025 MotoGP

“Desidero ringraziare Carmelo Ezpeleta per la fiducia che ha riposto in noi nel corso degli anni e, naturalmente, per il sostegno del governo ungherese. Il duro lavoro di molti anni sta finalmente arrivando a compimento, grazie al quale siamo stati inseriti nel calendario degli sport più seguiti al mondo. È una testimonianza della forza del nostro Paese il fatto che, nonostante le difficoltà, oggi siamo qui e possiamo intraprendere questo nuovo percorso di successo condiviso. Il motorsport è fatto di emozioni e passione, ma c’è anche di più. Crediamo che questi sport promuoveranno le conoscenze e le competenze ingegneristiche del nostro paese, l’eccellenza dei nostri corridori, la complessità turistica del nostro paese e, naturalmente, la fantastica ospitalità e supporto. E a proposito di tifo, il cuore ungherese batte forte per un successo ungherese, quindi faremo in modo che i nostri talenti possano mostrare le loro abilità nelle gare di casa del prossimo anno e faremo il tifo per loro insieme.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports GP Ungheria 2025 MotoGP

“Siamo molto felici di annunciare che Balaton Park sarà nel calendario 2025 sia per la MotoGP che per il WorldSBK. Il circuito si trova in una posizione spettacolare e sarà una destinazione fantastica per i fan che vogliono venire a vedere lo sport più emozionante del mondo in azione. Sono in corso i lavori per preparare la sede per il suo storico debutto in calendario, aggiungendo un altro capitolo alla storia dell’Ungheria nel Motomondiale, e non vediamo l’ora di tornare in un mercato chiave dell’Europa centrale.”

