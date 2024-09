MotoGP | GP Emilia Romagna 2024: Live Conferenza Stampa

Conferenza Stampa MotoGP Emilia Romagna – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il Marco Simoncelli World Circuit a Misano per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio dell’Emilia Romagna! Restate sintonizzati su questa pagina a partire dalle 16:00 per le dichiarazioni dei piloti. Saranno presenti alla prima parte della press: Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Nella seconda parte invece, la parola passa a: Jack Miller, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP EMILIA ROMAGNA DALLE 16:00

16:17 Bagnaia su polemica Rossi-Marquez: “Sono fuori da questa questione, ai tempi non giravo”

16:15 Bagnaia: “Sarà il mio GP numero 100 e per Ducati potrebbe essere un bel traguardo ma non voglio prendere rischi”

16:12 Opinioni piloti su seconda gara a Misano

Bastianini: “Abbiamo tutti vantaggi e svantaggi, i test ci hanno permesso di valutare tante cose”

Marquez: “Un piccolo errore può essere un grande errore perché è questione di piccoli dettagli”

Bagnaia: “Conosciamo gomme e setup, possiamo fare qualche aggiustamento. Le cose non buone, sono più competitività da parte di tutti e il livello sarà più alto. C’è meno caldo quindi forse ci sarà più lotta”

Martin: “Ti senti più sicuro, hai già una base. Lo svantaggio è che la stessa cosa vale per tutti. Tutti siamo più carichi per via dei test, sarà interessante vedere il tempo”

16:11 Bastianini: “Non conosco la pressione per loro ma ho fatto diversi podi, c’è sempre qualcosa che manca e per lottare per il titolo devi sempre essere al top. Devo fare uno step in più”

16:10 Marquez: “Stiamo guidando meglio, abbiamo fatto uno step avanti, ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato”

16:09 Bagnaia: “Come Jorge, se mi paragono alla stagione scorsa, mi sento meglio a livello fisico. La nostra esperienza ci dà motivazione, penso che si giocherà tutto a Valencia”

16:08 Martin: “La stagione scorsa ero a 30 punti di distacco, è importante essere veloce e costante, lavorerò per imparare gara dopo gara”

Opinioni su lotta titolo mondiale

16:07 Enea Bastianini: “La situazione potrebbe essere diversa rispetto alla scorsa settimana. Cercherò di fare del mio meglio per arrivare al podio, cercherò di vincere ed è importante essere nelle prime due file per provare a farcela. Ho fatto dei buoni test il lunedì dopo la gara e penso di aver trovato qualcosa che mi potrà aiutare”

16:06 Marc Marquez: “Saranno importanti le libere, capire il tracciato perché la temperatura è diversa. La seconda parte della gara andava bene per me, mi ha messo a mio agio. Vediamo cosa succede e speriamo di continuare così”

16:05 Pecco Bagnaia: “Ho provato a vincere a Misano 1 ma non ci sono riuscito. Quando ho visto che Jorge entrava ai box, mi sono reso conto che avrei fatto molti punti ma ho capito che era difficilissimo superare Marc. Alla fine va bene perché sono arrivato secondo, ci sono 7 punti di distacco, forse senza Aragon le cose sarebbero diverse ma cercherò di fare una bella gara”

16:03 Jorge Martin: “Innanzitutto voglio dare le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Luca Salvadori, un grande personaggio a livello dello sport. Il campionato diventa sempre più interessante, quando Pecco è vicino bisogna tenere il focus. Bisogna imparare dagli errori, anche come team si può lavorare in maniera più assidua”

16:00 Inizia la conferenza stampa!

https://motograndprix.motorionline.com/wp-content/uploads/2024/09/Immagine-WhatsApp-2024-09-19-ore-16.01.22_6399d159-1.jpg

15:59 Puntualissimo Jorge Martin che è già arrivato. Foto del nostro inviato, Alessio Brunori:

Ufficiale la firma di Jack Miller con il team Pramac Yamaha:

Dall’anno prossimo, si torna in Ungheria!