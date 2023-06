MotoGP | Quartararo-Zarco, finale amaro ad Assen [VIDEO]

MotoGP GP Assen Quartararo Zarco – Finale amaro per Johann Zarco e Fabio Quartararo nell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nel tentativo di affrontare curva 9 durante le prime tornate di gara, il francese della Yamaha ha perso l’anteriore della propria M1, finendo per terra insieme al connazionale della Ducati Pramac, il quale stava provando il sorpasso all’esterno. Un episodio sfortunato, ma che ha avuto delle conseguenze gravi per la classifica dei due. Appuntamento tra un mese a Silverstone per l’ottava prova di un mondiale sempre più nelle mani della Ducati.