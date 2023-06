MotoGP | Gp Assen Gara, Morbidelli: “Ho solo cercato di raccogliere più punti possibili”

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Partito dalle retrovie, il pilota italo-brasiliano lascia l’olanda con una manciata di punti anche grazie alle numerose cadute in un weekend dai pochi aspetti positivi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara Olanda Assen MotoGP 2023

“È stata una gara dura e un weekend difficile nel complesso. Abbiamo faticato, ma finalmente questa mattina siamo riusciti a fare un passo avanti, ed eravamo fiduciosi per la gara che avremmo avuto un buon passo e una buona prestazione. Ma, sfortunatamente, il grip in gara è stato pessimo. Inoltre, abbiamo avuto blister. Penso che fosse un problema comune. Ero lì con Fabio, e ho visto subito che il potenziale era molto inferiore. È stata una gara dura e un weekend difficile nel complesso. Abbiamo faticato, ma finalmente questa mattina siamo riusciti a fare un passo avanti, ed eravamo fiduciosi per la gara che avremmo avuto un buon passo e una buona prestazione. Ma, sfortunatamente, il grip in gara è stato pessimo. Inoltre, abbiamo avuto vesciche. Penso che fosse un problema comune. Ero lì con Fabio, e ho visto subito che il potenziale era molto inferiore. Ho solo cercato di raccogliere più punti possibili e di non commettere errori, perché oggi sbagliare era facile.”