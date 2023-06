MotoGP | Bezzecchi-Binder, il duello ad Assen per il secondo posto [VIDEO]

MotoGP GP Assen Bezzecchi Binder – Vi riportiamo il duello tra Marco Bezzecchi e Brad Binder per il secondo gradino del podio nell’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di un bel duello, il quale si è concretizzato nelle tornate conclusive della gara, l’italiano è riuscito a superare il portacolori della KTM, ponendosi alle spalle del vincitore Pecco Bagnaia. Una manovra importante che gli ha permesso di “arginare” i danni in termini di classifica mondiale. Appuntamento tra un mese a Silverstone per l’ottava prova di un mondiale sempre più nelle mani della Ducati.