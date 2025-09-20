MotoGP | Inside Ducati episodio 15: Gp Catalunya [VIDEO]
Sesto Titolo Costruttori consecutivo per la casa di Borgo Panigale
GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il quindicesimo episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio di Catalunya a Barcellona.
A partire dal #CatalanGP dove, grazie ai punti conquistati da Marc, Alex e Pecco, ci siamo aggiudicati il Campionato del Mondo Costruttori per la sesta stagione consecutiva, stabilendo un nuovo record in #MotoGP. E poi la matematica conferma che un pilota #DucatiCorse sarà Campione del Mondo a fine stagione. E per la parte istituzionale è tutto…
Un casco speciale, dedicato alla splendida città di Barcellona, tanti… e intendiamo davvero tanti… calciatori come Eric Garcia, Alexia Putellas, Pablo Gavi e Carles Puyol… una chiacchierata molto intima tra Marc e Pecco… Destino, sfortuna e situazioni incredibili e senza senso!
Gavettoni in battaglia alla fine… senza prigionieri! Non provateci a casa!
15° GP e 15° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.
INSIDE Ducati Lenovo Team GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025
