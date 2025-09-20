MotoGP | Marquez su Bagnaia: “Credo che Pecco tornerà, ha il talento e la squadra”

Ducati MotoGP 2025 – Marc Marquez potrebbe vincere il nono Titolo iridato già in Giappone, 17esima tappa della MotoGP 2025 in programma il 28 settembre al Mobility Resort di Motegi.

Una stagione trionfale per l’ex pilota della Honda, che ha oscurato il talento del nostro Pecco Bagnaia, che sta vivendo una stagione da incubo.

Per il piemontese un feeling mai sbocciato con la Desmosedici GP 25 e una sola vittoria, quella di Austin, arrivata mentre era in seconda posizione con Marquez al comando con più di due secondi di vantaggio, ma poi scivolato.

Marquez è comunque convinto che Bagnaia tornerà ad essere competitivo, ecco cosa ha detto a tal proposito al sito ufficiale della MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Vs Pecco Bagnaia MotoGP 2025

“Alla presentazione del team dissi che lui era il favorito per vincere il campionato, perché se guardiamo agli ultimi anni, è stato super competitivo. Il problema è che quando inizi a perdere fiducia, guidi più rigido che mai, la moto non gira perché non stai giocando con il corpo. Ma credo che Pecco tornerà. Ha il talento, ha la squadra. Se vogliamo il meglio per il progetto, abbiamo bisogno che entrambi i piloti siano davanti.”

