GP Misano Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il sedicesimo episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini a Misano.

Per essere sopravvissuti a queste gare consecutive… abbiamo messo Turbo! A dire il vero, Turbo e Pecco sono stati i veri protagonisti del giovedì al #SanMarinoGP

Davanti a tutti i #Ducatisti, una vittoria straordinaria per #MarcMárquez, l’undicesima della stagione finora. Dopo la caduta nello SPRINT, quando era in testa, è tornato sul gradino più alto del podio festeggiando in un modo molto speciale, alla Messi. Marc stabilisce un nuovo record di punti per una singola stagione di MotoGP. #PeccoBagnaia – l’eroe di casa cade nelle prime fasi di gara nel tentativo di recuperare posizioni.

È stato un weekend intenso… Ducati contro altri costruttori, Marc contro Pecco… e Diavel contro Multistrada per una prima mondiale davvero speciale e unica in pit lane! Poi una visita a #LandoNorris e un pranzo domenicale speciale con un pilota di MotoGP, un tennista professionista e un pilota di F1!

Un contenuto extra… niente balli questa volta! Marc ha letteralmente lasciato tutta la crew… a petto nudo.

Non l’abbiamo ancora detto per scaramanzia… ci vediamo in Giappone per il primo match point disponibile per il Campionato Piloti!

16° GP e 16° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.

