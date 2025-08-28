MotoGP | Inside Ducati episodio 14: Gp Ungheria [VIDEO]
Decima vittoria per Marc Marquez, Pecco Bagnaia rimonta la domenica
GP Ungheria Balaton Park Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il quattordicesimo episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio d’Ungheria al Balaton Park.
Un caloroso benvenuto dai tifosi e la vittoria X della stagione per Marc! Dove X significa – in numeri romani – 10!
Un messaggio super motivante da Pecco: dal peggior scenario possibile a una grande rimonta domenica. Poi come il Ducati Lenovo Team si è adattato così velocemente a questa nuova pista, una divertente gara di Moto2 con un commentatore speciale come Gigi, gel energetici e super poteri e… ultimo ma non meno importante… un trofeo incredibilmente bello ma fragile!
14° GP e 14° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.
INSIDE Ducati Lenovo Team GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2025
