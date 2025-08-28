GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2025 – La Ducati ha pubblicato il tredicesimo episodio di “INSIDE Ducati Lenovo Team” relativo al Gran Premio d’Austria corso al Red Bul Ring.

Nella terra dei grandi compositori, Marc Marquez ha suonato una Nona Sinfonia perfetta, conquistando la nona vittoria stagionale, la sesta consecutiva e la prima in MotoGP sul suolo austriaco. La prima dopo aver perso il GP a Spielberg per tre anni consecutivi all’ultima curva, lottando con una Ducati ROSSA. Un capolavoro incredibile!

Un weekend in salita per Pecco Bagnaia dopo prove positive. Sta lottando, ma non si è mai arreso e continua a lavorare con lo stesso impegno. Si è divertito molto con il karaoke di Ferragosto ed è stato più che felice di condividere opinioni e momenti divertenti con un’altra leggenda Ducati come Casey Stoner.

13° GP e 13° episodio della serie INSIDE Ducati Lenovo Team. Un punto di vista dietro le quinte per condividere con tutti i #Ducatisti la vera atmosfera di questa entusiasmante stagione MotoGP 2025.

INSIDE Ducati Lenovo Team GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2025

