MotoGP | Ufficiale: Marini rinnova con Honda per il 2026

Mercato Piloti MotoGP 2026 – Luca Marini ha rinnovato il contratto con Honda per il 2026 con il team Factory.

Il costruttore giapponese, ha confermato la line-up attuale, dal momento che Joan Mir è già sotto contratto per il prossimo anno.

In vista del 2027, quando cambieranno i regolamenti MotoGP, Honda ha voluto continuare a fare affidamento sulle ottime qualità di Luca nel dare feedback precisi e dettagliati agli ingegneri.

Dichiarazioni Luca Marini, Rinnovo Honda 2026

“Sono molto felice di fare questo annuncio e di rimanere con Honda HRC. Stiamo lavorando solo su alcuni dettagli finali, sia il management di HRC che io stesso siamo allineati sul futuro da un bel po’ di tempo. Sono completamente coinvolto in questo progetto e determinato ad aiutare Honda a tornare ai vertici del Campionato del Mondo MotoGP. Da quando sono entrato a far parte del team nel 2024, abbiamo continuato a migliorare e a lavorare insieme in modo sempre migliore. Lavorare con una casa costruttrice, e soprattutto con una casa costruttrice come Honda HRC, ti dà un’enorme motivazione come pilota. Finora abbiamo avuto una buona stagione e l’obiettivo rimane quello di continuare a migliorare fino all’ultimo giro a Valencia.”