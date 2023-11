MotoGP | Gp Valencia, Quartararo: “È un peccato, ero vicino”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il 13esimo tempo.

Quartararo era sul passo nelle prove libere del mattino e ha concluso è al sesto posto. Ha fatto progressi nelle prime fasi della sessione di prove del pomeriggio e si stava preparando per il time attack nei minuti finali. Dopo una breve pausa a causa della bandiera rossa, il francese stava spingendo nei suoi ultimi due run in mezzo a una raffica di bandiere gialle, ma non è riuscito a migliorare il suo miglior tempo di 1’29.615, realizzato al giro 21/27. Lo ha lasciato al 13° posto in classifica, a 0.473 dalla vetta e perdendo un posto in Q2 per soli 0.044.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“È un peccato perché c’erano molte bandiere gialle e nel mio giro veloce ho trovato alcuni piloti. Ho fatto un errore, ma ero comunque molto vicino. Quindi abbiamo il ritmo, ma non abbiamo fatto un buon giro e in parte è stata colpa mia. Domani cercheremo di entrare in Q2 e cercherò di dare il massimo.”