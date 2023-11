MotoGP | Gp Valencia Day 1, Morbidelli: “È stata una giornata difficile”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il 14esimo tempo.

Morbidelli ha concluso una fredda P1 al 15° posto ma ha fatto un passo avanti nella sessione di prove del pomeriggio, migliorando il suo feeling sulla pista Ricardo Tormo. Una volta avviati i time attack, dopo un breve intervallo per la pulizia dell’asfalto, l’italiano ha trovato spazio in pista e ha segnato un 1’29.775 per il settimo posto. Tuttavia, con il calare dei tempi, il Morbido è uscito dalla top 10 e, di fronte alle bandiere gialle, ha faticato a realizzare un giro perfetto. Il miglior tempo di Morbidelli, ottenuto al giro 20/23, lo ha portato al 14° posto in classifica, a 0.633 dal primo.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Oggi non siamo entrati nella top 10 e sembra che ci manchi un po’ anche in termini di passo gara, ma devo controllare i dati. È stata una giornata difficile e complicata, anche se la sensazione c’è. Stiamo spingendo molto con la nostra moto e stiamo dando il massimo. Ma oggi il 100% non basta.””