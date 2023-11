MotoGP | Gp Valencia Day 1, Vinales: “Un tempo spettacolare”

MotoGP Valencia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il primo tempo.

Il pilota spagnolo esprime la sua soddisfazione, definendo il risultato spettacolare e indicativo del grande potenziale della squadra. Nelle sue parole, Vinales sottolinea l’importanza di mantenere la velocità durante l’intero weekend e la necessità di trovare il giusto equilibrio tra gomma anteriore e posteriore. La guida della RS-GP è descritta come un vero piacere, evidenziando il positivo sviluppo della moto. Nonostante un buon ritmo, Vinales rimane cauto, consapevole che è solo venerdì, e si prepara ad analizzare attentamente i dati per continuare il processo di crescita del team Aprilia.

Dichiarazioni Maverick Vinales Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Un tempo di 29 e uno a Valencia è spettacolare, è la prova che siamo veloci e che abbiamo un grande potenziale. Ora l’obiettivo è di mantenere la velocità in tutto il weekend. Qui dobbiamo essere bravi a trovare il giusto equilibrio fra gomma posteriore e anteriore, oggi ci siamo riusciti ed era davvero un piacere guidare la RS-GP. Ora analizzeremo bene i dati per continuare nel nostro processo di crescita. Il ritmo non è male ma è solo venerdì ed è presto per dirlo, vedremo con le condizioni di domani”.

