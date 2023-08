MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Marc Marquez: “Non aveva senso rischiare”

MotoGP GP Silverstone Repsol Honda Team – Gara anomala per Marc Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna. L’otto volte campione del mondo ha concluso in 18esima posizione a 30 secondi dal vincitore (suo fratello Alex, ndr). Lo spagnolo, ai microfoni di Sky, ha ammesso che non aveva senso prendere rischi dal momento che non c’era feeling sulla moto e ha affrontato i dieci giri della Sprint Race come un turno di prove libere, confrontandosi anche con le altre Honda.

Dichiarazioni Marc Marquez, Sprint Race Silverstone

“Sul bagnato mi aspettavo di stare più vicino ma già questa mattina con molta acqua ho visto che facevo fatica. Ho preso dei rischi in Q1 per andare più forte e comunque ero lontano. Alla partenza della Sprint Race ho visto che il ritmo non era buono e mi sono chiesto cosa fare, guidavo, non capivo niente e ho deciso di aspettare le altre Honda, ho seguito Mir per capire costa stava succedendo alla moto. Ho visto che rischiando di più facevo 14esimo o 15esimo. Anche Mir faceva fatica come me e ha lamentato le stesse cose. Domani faremo la nostra gara ma la Sprint Race l’ho presa come una FP4 per allenarmi e capire delle cose. Domani partiamo 14esimi e puntiamo alla TOP 15. Vediamo come vanno le prossime gare, cosa arriva dal Giappone e come sarà la nuova moto nei test a Misano. Ho cambiato approccio perché altrimenti non arriverei al prossimo anno. Al momento sono al 70% della mia forma fisica”.