MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Bagnaia: “Non so cosa sia successo” [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Sprint Race da dimenticare quella del Gran Premio di Gran Bretagna per Pecco Bagnaia.

Il #1 della Ducati non è andato oltre la 14esima posizione finale e ha chiuso lontanissimo dalla vetta. Una prestazione inspiegabile per lo stesso pilota piemontese, che ai microfoni di Sky Sport non ha saputo spiegare la sua debacle.

I punti persi in Campionato rispetto a Bezzecchi (oggi secondo) sono 9, Pecco è passato da +36 a +27. Domani dovrebbe essere asciutto e spera di riallungare in ottica Campionato.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Non so cosa sia accaduto in gara. Questa mattina ho lottato per la pole, mentre nella Sprint Race già dal giro di ricognizione c’era qualcosa che non andava. Non riuscivo a frenare e non c’era modo di fermare la moto. La squadra sta lavorando per cercare di capire quale sia stato il problema, vogliamo avere una risposta per risolvere nel caso in cui anche domani piova. Non potevo spingere, sia in frenata che in ingresso perdevo veramente tanto. Sono tranquillo perchè so che il nostro livello non è questo, lo abbiamo dimostrato in Q2. Quello che è certo è che qualcosa non ha funzionato, altrimenti non avrei chiuso 14esimo.”





