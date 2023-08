MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Alex Marquez: “La Ducati si guida con il sorriso”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati Gresini – Prima vittoria in MotoGP per Alex Marquez, con il pilota del Team Gresini che si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna.

IL #73 della Ducati scattato dalla prima fila, ha inizialmente perso qualche posizione, poi si è riportato in testa ed ha tagliato il traguardo davanti a Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Sono molto contento, avevo capito che poteva essere il giorno buono. Avevo feeling e il grip era perfetto. Ho spinto ed avevo tutto sotto controllo, solo all’ultimo giro ho fatto un errore alla curva 9 e ho fatto riavvicinare Marco (Bezzecchi) ma ho comunque vinto. Ho avuto dubbi lo scorso anno, mi sono chiesto se fossi stato ancora quello del 2019, ma ero anche convinto che con la moto giusta come la Ducati del Team Gresini potevo fare bene. La velocità c’è, dobbiamo solo essere più costanti.”

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Differenze Ducati Vs Honda GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Non è facile dire quali sono le differenze principali tra Ducati e Honda. La Ducati si guida con il sorriso sotto al casco, mentre con la Honda non sai mai se puoi fare un high-side, sei sempre con il punto interrogativo. Un giro va bene, poi fai la stessa cosa il giro dopo e si muove. Non è facile per un pilota che ha bisogno di fiducia per andare forte, questo la Honda non te lo permette.”