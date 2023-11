MotoGP | Gp Qatar Gara, Alex Marquez: “Abbiamo risolto i problemi di ieri”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in sesta posizione.

La sfida per la terza posizione con Binder gli fa perdere molto tempo e il treno per la vittoria. Altro risultato importante per lo spagnolo che ora è decimo in classifica generale a 2 punti da Quartararo.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Qatar Gara MotoGP 2023

“Abbiamo risolto i problemi di ieri ma ho fatto fatica nella sfida con Binder perdendo tanto tempo. Abbiamo fatto una buona gara, ma oggi Fabio è stato davvero bravo quindi oltre ai complimenti studieremo anche qualcosina dal suo lato del box per continuare a crescere”.