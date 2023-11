MotoGP | Gp Qatar Gara, Di Giannantonio: “Vittoria pazzesca”

MotoGP GP Qatar Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio sta vivendo un mix di emozioni difficili da descrivere, al Lusail International Circuit ha vinto la sua prima gara in MotoGP, ma è ancora a piedi in ottica 2024.

Il pilota romano del Gresini Racing ha battuto Pecco Bagnaia, andando a cogliere come detto il primo successo in Top Class, subito dopo intervistato da Sky Sport ha espresso tutta la gioia per la vittoria, lasciando ancora qualche speranza in ottica MotoGP 2024.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Qatar MotoGP 2023

“E’ pazzesco quello che abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto e alla fine la vittoria è arrivata. Ad inizio stagione non arrivava nulla, è stato difficile, ma ho un bel gruppo, sia come squadra, che a casa. Abbiamo lavorato a testa bassa e almeno oggi siamo sul tetto del mondo. Quando mi hanno segnalato 0.000 e mappa 8, ho capito che era il momento di attaccare e poi cercare di andare via. Qui è difficile stare davanti, in tutto il weekend quando spingevo da solo marcavo molto il lato anteriore lato destro.”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Futuro GP Qatar MotoGP 2023

“L’obiettivo è quello di cercare di rimanere in griglia, c’è ancora una possibilità e ci sta lavorando il mio staff. Ogni volta c’è un piccolo intoppo, è una situazione surreale, al secondo anno ho fatto una vittoria, un podio, Top Five e tante Top Ten. Sto dando il massimo, a volte si chiude una porta ma si apre un portone.”