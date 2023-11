MotoGP | Gp Qatar Gara, Binder: “L’anteriore è crollato dopo una decina di giri, volevo solo portarla a casa”

MotoGP Qatar KTM – Quinta e nona posizione per Brad Binder e Jack Miller nell’ultimo Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Al termine di una gara positiva ma non semplice, a causa del consumo dell’anteriore, il sudafricano è riuscito a garantirsi punti importanti per il campionato. Bene anche l’australiano, bravo a compiere dei passi in avanti in termini di ritmo rispetto alla Sprint di ieri.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Oggi è stata una bella gara. Andare via con il quinto posto e una grande battaglia per il podio è sicuramente positivo. La gomma posteriore si è comportata molto bene per l’intera durata della corsa, mentre quella anteriore ha cominciato a cedere dopo appena dieci/12 giri. Da quel momento in poi ho cercato solo di sopravvivere. La gestione non è stata semplice, ma alla fine volevo solo portarla a casa senza rischi. La squadra ha svolto un ottimo lavoro e alla fine il risultato è soddisfacente considerando che il fine settimana è stato già complicato di quanto ci aspettassimo”.

Dichiarazioni Jack Miller Gara GP Qatar MotoGP 2023

“Il ritmo si è rivelato decente e finalmente sono riuscito a chiudere dei sorpassi. In sella mi sono sentito meglio rispetto a ieri. E’ stata una conclusione positiva e non vedo l’ora di gareggiare a Valencia, una delle mie piste preferite”.

4.6/5 - (40 votes)