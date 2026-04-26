MotoGP | GP Jerez, Bezzecchi: “Bellissima gara”

Si interrompono dopo cinque vittorie consecutive le domeniche “bestiali” di Marco Bezzecchi, che in Spagna ed esattamente sul circuito di Jerez, si è dovuto arrendere alla supremazia di Alex Marquez.

Il pilota dell’Aprilia ha comunque conquistato un ottimo secondo posto, che gli ha permesso di allungare in Campionato sulla concorrenza.

La gara del #72 della casa veneta è stata molto buona e il “Bez” lascia Jerez con 11 punti di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, il suo team-mate Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il pilota della casa di Noale ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“Sono molto contento, bellissima gara. E’ stato un weekend dove abbiamo tribolato, ma sono contento, ho dato tutto, purtroppo era difficile battere Alex (Marquez). Domani test importante e bisogna lavorare bene anche stasera per fare un bel piano. All’inizio ho cercato di stare attaccato ai Marquez, dopo Marc ha fatto un errore. I primi 10 giri ho fatto elastico con Alex poi lui mi ha dato uno ‘strattone’, alla fine stavo recuperando, ma lui ha gestito al meglio tutta la gara e sul finale non ho voluto rischiare troppo. Fisicamente non stavo benissimo e ho dovuto arrancare. Ho avuto delle buone sensazioni, ma non mi sentivo pienamente a posto, il fatto di aver perso il sabato per via delle condizioni non ci ha aiutato molto. Alex ed il suo team sono stati bravi a trovare subito la quadra. Sono comunque contento perché oggi è stata una bella gara nonostante le vicissitudini di ieri.”

Il secondo posto di Jerez non è una sconfitta, ma la conferma di quanto Marco Bezzecchi sia diventato un pilota completo, capace di gestire weekend difficili e trasformarli comunque in risultati pesanti per il Campionato. La striscia di cinque vittorie consecutive si interrompe, ma il valore della sua prestazione resta altissimo: su una pista dove l’Aprilia non era partita nel migliore dei modi, il riminese ha saputo costruire una gara intelligente, senza forzare oltre il limite.

Il “tirone” di Alex Marquez a metà gara è stato il momento decisivo. Bezzecchi ha provato a rispondere, e negli ultimi giri stava anche recuperando qualcosa, ma il margine costruito dal pilota Gresini era sufficiente. La scelta di non rischiare nel finale è stata intelligente: il Campionato è lungo e un secondo posto vale molto più di una caduta.

Numeri Marco Bezzecchi Aprilia MotoGP

* Sesto podio consecutivo in top-class

* Quarto podio consecutivo da inizio stagione. È il primo pilota con 4 podi nei primi 4 GP stagionali dal 2016 (il precedente appartiene a Marc Marquez)

* Suo miglior piazzamento in MotoGP a Jerez (il precedente era il terzo posto del 2024)

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